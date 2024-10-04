Bitlis il merkezi ve ilçelerinde 8 liradan satışı yapılan ekmeğin fiyatı alınan komisyon kararıyla 10 TL’ye çıkarıldı.Bitlis il merkezi ve ilçelerinde en son 2024 Ocak ayında 6,5 TL’den 8 TL’ye çıkarılan ekmeğe bir zam daha yapıldı. Belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanlığı temsilcilerinden oluşan komisyon, ekmek zam fiyatı için 2 Eylül 2024 tarihinde toplanmıştı. Toplanan komisyon 240 gram ekmeğin 10 TL, 1 kilogramlık ekmek fiyatını ise 41 lira 66 kuruş olarak belirleyerek, Türkiye Fırıncılar Federasyonuna bildirmişti.Bitlis ve ilçelerinde geçerli olacak olan yeni ekmek tarifesini görüşen federasyon yetkilileri, alınan komisyon kararını uygun gördü. Karar üzerine Bitlis il merkezi ve ilçelerinde 8 liradan satışı yapılan ekmeğin fiyatı 10 TL’ye çıkarılmış oldu.