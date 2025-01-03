Bitlis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce hayata geçirilen ‘Annemle Kütüphanedeyim’ projesi start aldı.Ebeveyn yoksunluğu yaşayan ve sosyal ekonomik destek modelinden faydalanan ailelerin hayata tutunma düzeyini arttırmayı amaçlayan projede anne ve çocuklara kütüphane tanıtıldı. Bebek ve Çocuk Kütüphanesini ilk kez ziyaret eden anne ve çocuklara görevliler tarafından annelerle ilk yardım ve aile danışmanlığı eğitimi, çocuklarla da zeka oyunları ile kitap okuma etkinliği yapıldı. Etkinliğe katılan çocuklara ilk kitapları verildi.Bitlis Valisi Ahmet Karakaya da, eşi Özlem Karakaya ve Vali Yardımcısı Kübra Sivaslıoğlu ile birlikte programa katılarak annelerle bir araya geldi. Vali Karakaya’nın eşi Özlem Karakaya programa katılan anne ve çocuklarla yakından ilgilenerek, projenin hayata geçirilmesinin anne ve çocuklar için çok önemli olduğunu vurguladı.