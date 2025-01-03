Elon Musk’ın uzay ve uydu şirketi SpaceX’e ait Starlink uyduları, Erzincan’ın Kemaliye ilçesi semalarında heyecana neden oldu.Kemaliye semalarında saat 23.00 sıralarında görülen Starlink uyduları heyecana neden oldu. Gökyüzünde tek sıra halinde geçen uyduları vatandaşlar ilgiyle izledi. Kemaliye ilçesinde Selçuk Örnekçi isimli vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen görüntü, ilçenin ışıklarıyla uyduları aynı karede buluşturdu.Starlink projesi, Elon Musk’ın şirketi SpaceX tarafından dünya genelinde genişbant internet erişimi sağlamak amacıyla başlatılmıştı. Uzaya gönderilen binlerce uydu, dünya yörüngesinde düzenli geçişleriyle dikkat çekiyor.