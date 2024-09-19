Bitlis Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür’ün başkanlığında “Akademik Başarıların İzlenmesi ve Değerlendirilmesi” toplantısı düzenlendi.“Akademik Başarıların İzlenmesi ve Değerlendirilmesi” konulu toplantı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda, okulların akademik başarılarının izlenmesi ve değerlendirilmesi üzerine detaylı bir değerlendirme yapıldı. Burada konuşan Milli Eğitim Müdürü Gür, yüzüncü yıl maarif modeli çerçevesinde eğitimde kaliteyi artırma ve öğrenci başarısını yükseltme hedeflerinin önemine vurgu yaptı. Bu modelin, eğitim sistemindeki yenilikçi yaklaşım ve stratejilerin güçlendirilmesine katkı sağlayacağını belirten Gür, tüm katılımcılara akademik başarıyı artıracak projeler geliştirmeleri ve işbirliği içinde hareket etmeleri konusunda teşvikte bulundu.Toplantı, eğitimdeki başarıyı artırmak adına atılacak adımların belirlenmesi, gelecekteki çalışmalar için büyük önem taşıdığı vurgulandı.