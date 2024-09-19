Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düştüğü Erzincan ve Bayburt’ta gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Hava sıcaklığı mevsim normalleri altında seyredecek. Rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.Erzincan’da gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklık 25, Bayburt’ta 22 derece olması öngörülüyor.