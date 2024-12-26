Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle il genelindeki 5,6,7 ve 8’inci sınıfta okuyan toplam 26 bin 917 öğrenciye skolyoz taraması yapılacak.Bitlis Valisi Ahmet Karakaya’nın da yer aldığı imza törenine İl Sağlık Müdürü Dr. Gökhan Güzeltaş ve Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür katıldı. Törende konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, “Her konuda olduğu gibi sağlık alanında da önleyici hizmetlerin önemli olduğuna vurgu yapıyoruz. Biz istiyoruz ki önlenebilecek olan rahatsızlıklar, önceden tespit edilerek ilerlemeden önlenebilsin. Skolyoz hastalığı, gençlik ve çocukluk dönemlerinde meydana çıkıyor. Sebepleri tıbben çok belirlenmese de bazen genetik bezen de harici sebeplerden dolayı meydana gelebiliyor. Omurgada eğriliğe kadar çıkıyor. Bunun neticesinde de gençlerimizin hayat kalitesini düşüren, ileriki zamanlarda nefes alma zorluğuna kadar gidebiliyor. Bu çerçevede yaklaşık 27 bin öğrencimizi, İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte bir taramadan geçirmeyi hedefledik. İnşallah bu taramadan sonra fazla sayıda çocuğumuz bu rahatsızlığı ortaya çıkmaz. Bizim bu taramayı yapmamız ve önceden tedbir almayı önemsiyoruz. Kurumlara bu çalışmada başarılar diliyorum” dedi.İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ise toplamda 26 bin 917 öğrencinin 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonuna kadar taramadan geçirileceğini belirterek, “Bu proje ile her çocuğun bizim için önemli olduğunu belirtmek istiyoruz. Hiçbir çocuğumuzu kendi yazgısına terk edemeyeceğimizi, ilimizin tamamındaki potansiyelimizin çocuklarımızın hizmetinde olduğunun bilinmesini belirtmek isterim. Bizler valimizin himayelerinde sağlık müdürlüğü ile ortaklaşa 26 bin 917 çocuğumuzun skolyoz taramasını yapacağız. Bu uygulamada hedefimiz 5, 6, 7 ve 8’nci sınıflardaki yaş gruplarımızdır. Bu aslında skolyoz hastalığının en sık görüldüğü yaş gruplarıdır. Biz aslında önceden tespit edilerek cerrahi müdahalenin öncesinde tedbir alınması yönünde yaptığımız bir çalışmadır. Destek veren sağlık müdürlüğümüze de burada teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.İl Sağlık Müdürü Dr. Gökhan Güzeltaş da, Bitlis merkez ve 6 ilçede yürütülecek çalışmalar sonucunda Skolyoz hastalığı olan öğrencileri tespit etmek için sahada olacaklarını belirterek, “Aslında skolyoz hastalığı, 10-18 yaş aralığında nedeni bilinmeyen bir hastalıktır. Valimizin talimatlarıyla okul taramalarını başlatacağız. Bu sayede uzun dönem komplikasyonları azaltma hedefimiz var. Skolyoz’un günümüzde geçerli olan bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. O yüzden bu hastalığın en erken şekilde teşhis edilerek en kısa sürede tedavi edilmesi gerekmektedir. Biz de bu amaçla okul taramalarına başlayarak skolyoz hastalığını en erken dönemde yakalayıp, ilgili branş hekimlerine yönlendirmeyi hedeflemekteyiz” şeklinde konuştu.Açıklamaların ardından Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve İl Sağlık Müdürü Gökhan Güzeltaş protokolü imzaladı.