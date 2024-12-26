Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel, köy ve ilçe gezileri kapsamında Sarıkamış ilçesinde esnafı tek tek ziyaret ederek, hayırlı işler dileğinde bulundu.MHP Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel, kent genelindeki esnafları ziyaret ederek talep ve önerilerini dinliyor.Milliyetçi Hareket Partisi Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel, Sarıkamış’ta gerçekleştirdiği ziyaretleriyle ilgili şunları söyledi:“Sarıkamış ilçemizde gerçekleştirdiğimiz ziyaret sebebiyle vatandaşlarımızla bir arada olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek isterim. Bizler sadece seçim zamanı sahada olan bir siyasi parti değil, her zaman vatandaşının yanında onların sorunlarını ve taleplerini yerinde dinleyen bir siyasi hareketiz. Elimizden geldiğince onların taleplerine cevap verebilmek adına mücadele ediyoruz. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimiz diğer ilçelerimizde de devam edecek.”“Çalmadık kapı, sıkmadık el, ayak basmadık yer bırakmayacağız”Adıgüzel, “Bizler her zaman vatandaşlarımızın yanında olup sorunlarını ve taleplerini yerinde dinleyen bir siyasi hareketiz. Elimizden geldiğince onların taleplerine cevap verebilmek adına mücadele ediyoruz. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimiz diğer ilçelerimizde de devam edecek. Çalmadık kapı, sıkmadık el, ayak basmadık yer bırakmayacağız” diye konuştu.Adıgüzel, Sarıkamış’ta esnafla çay içti, sohbet etti. Son olarak Belediye Başkanı Serdar Kılıç’ı makamında ziyaret eden Adıgüzel, daha sonra Kars’a hareket etti.