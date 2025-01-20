Bitlis’te yeni okullar, tefrişat, onarımlar, yenilikçi sınıflar olmak üzere 2024 yılında birçok yatırım yapılırken yıl içerisinde yapılan yatırımların toplam maliyetinin ise 506 milyon 382 bin 659 TL olduğu açıklandı.Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, özellikle iş adamlarının destek verdiği Bitlis’teki eğitim yatırımlarının en başında yeni sınıfların inşası ve mevcut okulların bakım onarımlarının yer aldığı belirtildi. Açıklamada, “Bitlis’te 2024 yılında inşaatı tamamlanan 8 okuldaki 161 sınıf hizmete girdi. İl ve ilçelere bağlı köylerdeki 278 okulda bakım ve onarım çalışması gerçekleştirilirken, 574 adet akıllı tahta alınarak hizmete sunuldu. Eğitimde başarının gelmesi için Teknofest yarışmasına katılan öğrenciler 3 dalda takım halinde finale kaldı. 15 robotik kodlama atölyesinde öğrenciler geleceğe hazırlanıyor. 4 yenilikçi sınıf ve 16 müzik sınıfı oluşturuldu. TÜBİTAK projelerinde biyoloji alanında Türkiye 3’üncülüğü elde edildi. 20 sınıflı eğitim uygulama okulu iş adamı Ahmet Eren’in destekleriyle devam ederken, taşımalı eğitim kapsamında 616 araçla 5 bin 861 öğrenciye hizmet sunuldu. Burs ve destekler kapsamında ortaöğretimde 760, ortaokulda 635 öğrenciye destekler sağlandı. Hayat boyu öğrenme faaliyetleri kapsamında 7 halk eğitim merkezinde açılan toplam 2 bin 254 kursta 35 bin 510 öğrenciye kurs verildi. Temel eğitim ve ortaöğretim okullarında bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin sayısı 6 bin 399, sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmaları sayısı ise 2 bin 632’dir. Bitlis’te yeni okullar, tefrişat, onarımlar, yenilikçi sınıflar olmak üzere 2024 yılında birçok yatırım yapılırken, yıl içerisinde yapılan yatırımların toplam maliyeti 506 milyon 382 bin 659 TL’dir” denildi.