Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, köy okullarını ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.İl Milli Eğitim Müdürü Gür ve yardımcısı Abdullah Yüzer ile birlikte sınıfları ziyaret ederek, öğrencilerle geleceğe dair hedefleri ve beklentileri hakkında sohbet etti. Gür, “Sevgili öğrencilerimiz, burada edindiğiniz bilgi ve deneyimler, hayatınız boyunca size rehberlik edecektir. Sizlerin başarıları, bizler için en büyük gurur kaynağıdır. Eğitim hayatınızda ve gelecekteki tüm çalışmalarınızda sizlere üstün başarılar diliyorum” dedi.Milli Eğitim Müdürü Gür, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli programına değinerek, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, milli ve manevi değerler ile maddi gelişmeyi hedefleyen bütüncül bir eğitim modelidir. Bu model, eğitimin geçmişle bağlantısını korurken aynı zamanda geleceğe yönelik ufuklar açmayı amaçlamaktadır. Öğrencilerimizi millî bilince sahip, ahlaklı ve erdemli nesiller yetiştirmeyi hedefleyerek toplumsal birlikteliği pekiştirmeyi ve güçlü bir toplum oluşturmayı amaçlar. Bizlerde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda öğrencilerimizi, toplumsal değerlere duyarlı olan, çözüm odaklı düşünebilen ve geleceğin sorumluluk sahibi vatandaşları olarak yetiştireceğiz. Bu sayede, evlatlarımız yarınlara daha güçlü adımlarla ilerleyeceklerdir” dedi.Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürü Gür, yeni müfredatın en doğru şekilde uygulanması hususunda öğretmenlere güvendiğini ve en iyi sonucu alabilmek için ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarından emin olduğunu belirtti.