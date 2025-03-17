Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, beraberindekilerle birlikte Merkez Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, okul ziyaretleri kapsamında öğrencilerle ve öğretmenlerle bir araya gelerek, eğitim-öğretim süreçlerini değerlendirdi. Öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Kaya, onların hayallerini dinleyerek, başarı dileklerinde bulundu.Okullarda düzenlenen mini toplantılarda öğretmenlerle de bir araya gelerek eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde bulunan Kaya, öğretmenlerin görüşlerini aldı. Ziyaret sırasında YKS hazırlıkları ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli üzerine de değerlendirmelerde bulunuldu.