Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Bitlis Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek, öğrencilerle birlikte bayrak törenine katıldı.Milli Eğitim Müdürü Kaya, ziyaret sırasında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve YKS’ya yönelik önemli değerlendirmelerde bulunarak, öğretmenlerle bir araya geldi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ne değinen Kaya, eğitim sistemini daha güçlü, daha modern ve öğrenci odaklı hale getirmek için yapılan yenilikleri anlattı. Bireysel yeteneklerin ön plana çıktığı yeni eğitim modelinde dijital okuryazarlık ve beceri geliştirmeye dayalı bir eğitim anlayışının önemine dikkat çeken Kaya, YKS’ye hazırlanan 12. sınıf öğrencilerinin sınav sürecinde desteklenmesi gerektiğini ve bu süreçte tüm eğitim paydaşlarının daha fazla çaba göstermesi gerektiğini ifade etti.