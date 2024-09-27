Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Stanford Üniversitesi bilim insanları tarafından hazırlanan ‘“World Top %2 Scientists List 2023”ün sonuçlarına göre Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Işık dünyanın en iyileri arasına adını yazdırma başarısı gösterdi.ABD Stanford Üniversitesi bilim insanlarınca hazırlanan “World Top %2 Scientists List 2023” (Dünyanın En İyi Bilim İnsanları Listesi) yayınlandı. Bilim dünyasında önemli bir etki oluşturan araştırmacıların sıralamasını belirleyen liste; atıf sayısı, h indeksi, hm indeksi gibi değişkenler ele alınarak hazırlandı. Bitlis Eren Üniversitesinden Prof. Dr. Ercan Işık, “dünyanın en iyileri” arasına girmeyi başardı.Sıralamaya girme başarısı gösteren Prof. Dr. Ercan Işık’ı tebrik eden BEU Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, “Üniversitemizin değerli akademisyenlerinden Prof. Dr. Ercan Işık’ın, bilim dünyasında kendine yer bulduğu bu büyük başarısı hepimizi gururlandırdı. Kendisini yürekten tebrik ediyorum. Bu başarı, üniversitemizin bilimsel üretkenliğini ve akademik vizyonunu daha da ileri taşıyacaktır. Kendisine çalışmalarında başarılar diliyor, bu değerli katkılarının devamını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.