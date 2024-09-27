Elazığ’da ‘Yunus Timleri’ tarafından gerçekleştirilen uygulamalarla suçlulara göz açtırılmıyor.Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yunus Timleri tarafından kentin huzur, genel güvenlik ve asayişinin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede gece boyunca kentin farklı noktalarında uygulamalar yapıldı. Uygulamalarda şüpheli görülen araçlar ve şahıslar tek tek durdurularak arandı. Yapılan aramalarda ruhsatsız silah olmak üzere birçok suç aleti ele geçirildi. Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında yasal işlemlere başlanıldığı bildirildi.