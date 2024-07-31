Muş’ta epispadias ve ekstrofi vezikalis tanısı konulan 1 günlük bebek, ambulans uçakla Ankara’ya sevk edildi.Muş Devlet Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Servisinde, epispadias ve ekstrofi vezikalis tanılarıyla yeni doğan bir bebek hasta, yapılan ilk müdahalelerin ardından Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne nakledildi.Uzman ekip tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından, daha ileri tıbbi bakım ve tedavi için bebek, hızlı ve güvenli nakli için Muş Havalimanından uçak ambulans ile Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.Sağlık ekipleri, bebeğin Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde gerekli tedavilerine hızla başlanacağını ve bebeğin sağlık durumunun yakından izleneceğini belirtti.