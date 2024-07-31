Pusula Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Sevda Güneş İncesu ile Yazı İşleri Müdürü Cihat İncesu, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nda (KUDAKA) saldırıya uğradı. KUDAKA hakkında Pusula Gazetesi’nde yayınlanan bir köşe yazısıyla ilgili bilgilendirme yapılacağı gerekçesi ile kuruma çağrılan gazeteciler, darp edildi.Pusula Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Sevda Güneş İncesu, 11 Haziran’da ‘Ballı Projeler’ başlıklı bir yazı kaleme aldı. Erzurum Ticaret Borsası’nın istihdama yönelik ‘Gastro Akademi’ başlıklı projesi ile başvurduğu KUDAKA’dan bütçe yetersizliği nedeniyle destek alamadığını, ancak kurumun aynı başvuru döneminde Palandöken Kaymakamlığı’nın ‘Geven Balı’ tescili ile Pasinler Ticaret Odası’nın ‘Etli ekmek, köfte, güveç ve dövme kebap’ projelerine toplam 260 bin lira bütçe ayırdığını gündeme getirdi.Gazetede manşette yer alan köşe yazısı ve haberin ardından KUDAKA, Erzurum Valiliği basın merkezi üzerinden açıklama gönderdi. İncesu’nun kaleme aldığı yazı ve haberin gerçeği yansıtmadığını hatta böyle bir başvuru kaydına rastlanmadığını duyurdu.Belgelerle ortaya koyduGazetenin Genel Yayın Koordinatörü Sevda Güneş İncesu, bunun üzerine 30 Haziran’da kaleme aldığı “KUDAKA’nın özrü kabahatinden büyük” başlıklı yazısıyla ajansın kayıtlarında görünmeyen proje başvurusunu belgeleriyle ortaya koydu. Söz konusu projenin Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden başvurusunun yapıldığını ve Atatürk Üniversitesinin paydaş olduğu dosyanın da imza karşılığı elden teslim edildiğini belgeledi.Önce davet sonra şiddetYaşanan bu gelişmelerin ardından KUDAKA’nın kurum avukatı, gazeteci Sevda Güneş İncesu’yu telefonla arayarak ‘sistem kaynaklı’ durumu ifade etmek ve açıklama yapmak üzere ajansa davet etti. Bunun üzerine Pusula Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Sevda Güneş İncesu ile Yazı İşleri Müdürü Cihat İncesu dün öğlen saatlerinde kuruma gitti.Resmen pusu kurdularGenel Sekreter Oktay Güven’in makam odası yerine proje ofislerinden birine alınan Pusula ekibine, proje koordinatörü Cihat Çiftçi tarafından sistem anlatılırken, odaya giren bir diğer kurum personeli Muhammet Fırat Bulut tarafından önce sözlü saldırıda bulunuldu. Tartışmanın farklı bir boyuta gittiğini gören gazeteciler, görüşmeyi kesip odayı terk etmek isterken KUDAKA personelleri şiddetin boyutunu artırdı. Sevda Güneş İncesu ve kendini savunmak durumunda kalan Cihat İncesu, aldığı yumruk darbeleriyle başından yaralandı. Adeta pusu kurulan gazeteciler, koridora çıkan Genel Sekreter Oktay Güven’in eşliğinde ajanstan ayrıldı.Cihat, beni korumak için arkasına aldıYaşananların tam bir rezalet olduğunu kaydeden Pusula Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Sevda Güneş İncesu, “Meslek hayatım boyunca böyle bir olayla karşılaşmadım. Kendi memleketimde böyle bir saldırıya uğrayacağım aklıma gelmezdi. KUDAKA’nın konu olduğu haberden sonra açıklama yapmak için davet edildiğimiz kurumda saldırıya uğradık. Bize resmen pusu kurmuşlar. Ajansa giriş yaptığımız andan itibaren zaten gergin bir hava vardı. Öyle ki, Genel Sekreter Oktay Güven’in odasına gideceğimizi düşünürken, bizi başka bir odaya alıp, bilgisayar üzerinden sistemle ilgili bilgiler verdiler. Ancak belgeler ortada olduğu için anlatılanlar hep havada kaldı. Sorularımıza cevap veremedikleri sırada odaya giren bir kurum personeli, el kol hareketleri ve üslupsuzca garip davranışlar sergilemeye başladı. Bunun üzerine odadan çıkıp, ajanstan ayrılmak isterken aynı şahıs Cihat İncesu’ya saldırdı. Cihat, beni korumak için arkasına aldığı sırada yüzüne yumruk darbeleri aldı. Yaşanan arbede koridora taşınca Genel Sekreter Oktay Güven geldi. Diğer kurum personelinin kavgayı ayırmasıyla ajanstan ayrıldık” dedi.Gazeteciler şikayetçi olduOlayın ardından Gürcükapı Polis Merkezi’ne giden gazeteciler Sevda Güneş İncesu ve Cihat İncesu, saldırgan kurum çalışanlarından şikayetçi oldu. Polis merkezinde verdikleri ifadenin ardından Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen gazeteci Cihat İncesu darp raporu aldı.Soruşturma açıldı!Olayın ardından Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ve saldırgan personel hakkında soruşturma başlattı. Vali Çiftçi, “Böyle bir olay kabul edilemez” derken, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, “Bir kamu kurumunda böylesi bir olayın yaşanması bizi derinden üzmüştür. Yaşananlar kabul edilecek gibi değildir. Gereği yapılacaktır” diye konuştu.Olay Bakan Bey’e aktarılacakGeçmiş olsun dileklerini ileten AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz ise, “ Bir devlet kurumu hiç bir dönem bu kadar küçük düşürülmemişti. Tüm milletvekillerimizle konunun takipçisiyiz. Konuyu Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza bildirip gereğinin yapılmasını talep edeceğiz” dedi.Küçükoğlu: Kabul edilemez!AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu da “Erzurum’da böyle bir şeyin yaşanması hepimiz adına çok üzücüdür. Basın bizim göz bebeğimizdir. Pusula Gazetesi sadece şehrin değil bölgemizin en önemli basın kuruluşudur. Bir kamu kurumunda böylesi nahoş bir hadisenin yaşanması kabul edilemez. Gereğinin yapılması için ne gerekiyorsa yapacağız” ifadelerini kullandı.Yurdagül tepki gösterdiMHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül ise basın mensuplarının maruz kaldığı saldırıya sert tepki gösterdi. Yurdagül, “Bu bir akıl tutulması, devletin memuru bir gazeteciye hem de resmi kurumda nasıl saldırabilir? Sorumluların hesap vermesi gerekir” ifadelerini kullandı.