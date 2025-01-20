Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası ile İŞKUR Bingöl İl Müdürlüğü arasında Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) protokolü imzalandı.Bingöl Ticaret ve Sanayi Odasındaki imza töreninde konuşan BİNTSO Başkanı Kadir Çintay, “NİYEP, işletmelerimizin nitelikli eleman ihtiyacını karşılayacak ve işsiz vatandaşlarımıza yeni fırsatlar sunacak önemli bir adımdır. Bu programın hayata geçmesini sağlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan ve TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ediyoruz’’ dedi.İŞKUR Bingöl İl Müdürü Cevdet Baycuman ise ’’Protokolle birlikte işverenlerimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli personel kendi işletmelerinde yetiştirilecek. Program süresince kursiyerlere günlük ücretler, genel sağlık sigortası ve iş kazası sigortası sağlanacak, başarılı olanlara mesleki yeterlilik belgesi verilecektir’’ diye konuştu.Program ile iş dünyasının nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması ve işsizlere mesleki eğitim sunma, katılımcılara günlük ücret, sigorta desteği ve mesleki sertifika sağlanması ile kursu tamamlayanların yüzde 60’ının en az 120 gün istihdam edilmesi hedefleniyor.