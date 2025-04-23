Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay, Doğu Anadolu Başkanlar Toplantısına katıldı.Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde Ankara’da düzenlenen Doğu Anadolu Oda ve Borsa Başkanları İstişare Toplantısı’na katıldı. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, KGF Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen ve bölge oda-borsa başkanları da iştirak etti.Toplantıda Bingöl iş dünyasının öncelikli sorun ve çözüm önerilerini dile getiren Başkan Çintay, "İş dünyasının finansmana erişimini kolaylaştırmak adına düşük faizli ve KGF destekli kredi mekanizmalarının hayata geçirilmesi, Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında uygulanan yüzde 7 oranındaki yatırım finansman desteğinin, minimum yüzde 20-25 seviyesine çıkarılması, bölgesel teşvik uygulamalarında iller bazında sağlanan desteklerin sektörel dağılımında, karar verme yetkisinin yerel yönetimlere ve il düzeyindeki paydaşlara bırakılması, 6. bölge teşvik uygulamasının mevcut haliyle devam ettirilmesi, Tarım ve hayvancılıkta; merkez ve kırsal alanlarda altyapı yatırımlarının güçlendirilmesi, kooperatifçilik modelinin desteklenmesi, üreticinin pazara erişimini artıracak lojistik çözümlerin geliştirilmesi ve girdi maliyetlerinin düşürülmesine yönelik desteklerin artırılması, TKDK tarafından sonradan destek kapsamına alınan illere (Bingöl dahil) proje başvurularında ek puan verilmesi ve öncelik tanınması" konuları üzerine durdu.Toplantı sonunda Başkan Çintay, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na, Bingöl’ün simgesi olan ve Türkiye’nin Avrupa Birliği Coğrafi İşaretli ilk ve tek balı olan Bingöl Balı’nı takdim etti.