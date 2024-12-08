Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası’nda “Türkiye Yüzyılı’nda Çalışma Hayatı Buluşmaları” toplantısı düzenlendi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan’ın katılımıyla Bingöl TSO ev sahipliğinde düzenlenen “Türkiye Yüzyılı’nda Çalışma Hayatı Buluşmaları” Toplantısı, kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Programa, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve sektör temsilcileri katıldı. Bingöl TSO Başkanı Kadir Çintay, Bingöl’ün ekonomik kalkınmasını hızlandırmak için yürütülen projeleri ve talepleri paylaştı. Çintay, özellikle nitelikli iş gücü ihtiyacına ve kadın istihdamını artıracak teşviklere dikkat çekerek, İstihdam, Kariyer ve Girişimcilik Fuarı’nın Bingöl’de düzenlenmesini önerdi.Toplantıda Başkan Çintay’ın dile getirdiği talepleri dikkatle dinleyen Bakan Vedat Işıkhan, Bingöl’de İstihdam, Kariyer ve Girişimcilik Fuarı düzenlenmesi için gerekli adımların atılacağını ve bakanlık olarak bu konuda destek vereceklerini ifade etti. Bakan Işıkhan, iş dünyasının ihtiyaçlarına yönelik çözüm odaklı bir yaklaşım sergileyerek, “Bingöl’ün kalkınması için el birliğiyle çalışacağız. Taleplerinizi dikkate alarak gereken tüm desteği sağlayacağız” diye konuştu.Başkan Kadir Çintay, “Bakanımızın Bingöl’e gösterdiği hassasiyet, iş dünyamız adına umut verici. Bugün burada dile getirdiğimiz sorunların çözümü ve projelerimizin hayata geçirilmesi için bakanlığımızdan aldığımız destek, bölgemizin geleceği için büyük önem taşıyor. Sayın Bakanımıza ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.Toplantı, sektör temsilcilerinin değerlendirmeleri ve iş dünyasıyla yapılan görüş alışverişleriyle sona erdi.