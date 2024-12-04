Bingöl’de polis ekipleri tarafından sinemaya götürülen öğrenciler, Bir Cumhuriyet Şarkısı isimli filmi izledi.Bingöl Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği, terör konusunda farkındalık oluşturulması, şiddete varan aşırılıkların önlenmesi, gençlerin millî ve manevi duygularının pekiştirilmesi, devlete ve millete olan bağlılıkların artırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipleri Gençlik ve Güvenli Gelecek projesi kapsamında 450 öğrenciyi sinemaya götürdü. Bir Cumhuriyet Şarkısı isimli sinema filmini izleyen öğrenciler, büyük mutluluk duydu. Hediye ve ikramların da verildiği program sonrasında öğrenciler ilçelerine gönderildi.