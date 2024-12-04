Protokolle öğrenciler Elâzığ’dan ve yurtdışındaki anlaşma sağlanan okuldan aldıkları eğitimle çift diploma alarak mezun olabilecek.

Yöntemim Okulları ile Kanada’daki kaı global school arasında protokol imza töreni yapıldı.

Protokolle Elazığ’daki özel okulda eğitim alan öğrenciler Ottova’da bulunan anlaşmalı okula gidip eğitim alabilecek ve eğitim sonunda Hem Türkiye’nin hem de Ontano Eyaletinin diplomasına sahip olabilecek.



Yöntemim Okulları Genel Müdürü Erol Şahin, amaçlarının bilimsel ve teknolojik gelişmelerin takibini yapmak ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek olduğunu söylerken, “Bizim amacımız okulumuzun amacı 21. yüzyılın gereklerini bilimsel ve teknolojik gelişmelerini toplumumuzun milli ve manevi değerleri ile bütünleştirmek. Özgüven ve sorumluluk sahibi gençler yetiştirmektir. Aynı zamanda güçlü bir dil eğitimi ile öğrencilerimizi global dünyanın bir parçası haline getirmeyi amaçlıyoruz” dedi.



Yöntemim Okulları Yabancı Dil Koordinatörü Serkan Kara, imzalanan protokol ile ilgili bilgi verdi. Protokolle Öğrencilere Kanada’daki okuldan da mezun olma şansı tanındığını ifade ederken, “Kanada'nın Başkentinde bulunan tıpkı bizim okulumuz gibi bir okulla eğitim işbirliği anlaşması yapıyoruz. Öğrencilerimize oraya gitme imkânını sunuyoruz. Ve akabinde çift diploma yoluyla öğrencimizin resmi eyalet diplomasını alma şansını öğrencilerimize sunuyoruz” dedi.



Protokol imza töreninde Ortaklık direktörü Grecia (greysi) Can de yer aldı. Tööreninde bulunmaktan ve işbirliği içerisinde olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.



Türkiye Kaı Global School Temsilcisi Gülten Sevimli, protokolün yurtdışında bir üniversitede eğitim almak isteyen öğrenciler için de kapı araladığına dikkat çekerken, “Yurt dışında üniversite hedefleyen öğrencilerimiz varsa ki bu sayı her geçen yıl artıyor. Bu öğrencilerimiz için paha biçilmez bir program. Çünkü yurt dışındaki üniversitelere girmekle ilgili ciddi avantaj sahibi oluyorsunuz. Türkiye mi yurt dışı mı kararsızım henüz emin değilim diyen öğrencilerimiz için de program çok uygun” dedi.



