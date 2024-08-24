Bingöl’de 6 ayrı noktada çıkan orman ve kırsal alan yangını, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu söndürüldü.Edinilen bilgilere göre bugün, merkeze bağlı Ağaçeli ve Ekinyolu köylerinde ormanlık alanlarda yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, iki köyde çıkan orman yangınlarını kısa sürede söndürdü.Yine Döşekkaya, Doğanca, Mutluca ve Gökdere köylerinde kırsal alan yangınlarının çıkması üzerine bölgelere ekipler sevk edildi. Kırsal alan yangınları ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangınlara 4 arazöz, 3 itfaiye aracı, 1 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı, 2 iş makinası ve 50 personel müdahalede bulundu.