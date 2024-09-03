Bingöl’ün Genç ilçesinde şüpheli iki araç içerisinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 27 gram metamfetamin ele geçirildi.Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, ’’İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Genç İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Genç ilçesi kırsalında bomba arama köpeği ile icra edilen operasyonda şüpheli 2 iki araçta yapılan arama neticesinde 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 0.27 gram metamfetamin, 36 adet fişek muhafaza altına alınarak şüpheliler hakkında işlem başlatıldı” denildi.