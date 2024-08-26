Bingöl Üniversitesi Prof. Dr. Çelik, ’’Bölgemizde yıldızlaşacak üniversitemiz, vatanı müdafaa etmeye gittiği bir ecdadın torunları olan gazi ve şehit ailelerimizin manevi desteği ile daha güçlü olacaktır” dedi.Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, üniversite bünyesinde görev yapan şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Şehit ve gazi ailelerinin durumları hakkında bilgi alan Prof. Dr. Çelik, "Bölgemizde yıldızlaşacak üniversitemiz vatanı müdafaa etmeye gittiği bir ecdadın torunları olan gazi ve şehit ailelerimizin manevi desteği ile daha güçlü olacaktır” diye konuştu.Kurum olarak ne yapılması gerekiyorsa memnuniyetle iştirak edeceklerini dile getiren Rektör Çelik, “Şehit ve gazi ailelerinin sıkıntı ve taleplerine karşı duruşumuz, aziz şehitlerimizin ve muhterem gazilerimizin kutsal fedakarlıklarına olan minnetimizdir. Hep birlikte el ele vererek üniversitemizi daha ileriye taşıyabiliriz. Sizlerin desteği bizim için çok değerli. Hedeflerimize birlikte ulaşmak için hepimiz elimizden geleni yapmalıyız” diye konuştu.