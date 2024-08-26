Van’ın Erciş ilçesinde kaçak avladıkları 13 Bıldırcınla yakalanan 5 kişiye 98 bin 106 lira idari para cezası uygulandı.Erciş ilçesinde kaçak avlanma yapıldığına dair gelen 2 ayrı ihbar üzerine Doğa Koruma Milli parklar (DKPM) 14. Van Bölge Müdürlüğü’ne bağlı DKMP Erciş Şefliği ekipleri, Erciş İlçe Komutanlığı ile Tekler Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile birlikte olay yerine gidildi. Arazide her 2 ayrı olayla ilgili 5 şahısla karşılaşıldı. Şahıslardan 5 adet takozsuz av tüfeğine ve vurmuş oldukları 13 Bıldırcına el konulurken, şahıslar hakkında 65 bin 606 TL idari para cezası ve 32 bin 500 TL tazminat kararı alındı.DKMP yetkilileri, Erciş İlçe Komutanlığı ile Tekler Jandarma Karakol Komutanlığı personeline destekleri için çok teşekkür etti.