Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası, Kızıltepe Ticaret Borsası’nda kıyaslama çalışması yaptı.Bingöl TSO, üyelerine sunduğu hizmet kalitesini daha da yükseltme amacıyla, kıyaslama çalışmaları kapsamında Kızıltepe Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. Ziyarete, Bingöl TSO Başkan Vekili Ramazan Çakan, Genel Sekreter Muhammed Oya ve ilgili personeller katıldı. Heyet, Kızıltepe Ticaret Borsası Genel Sekreteri Abdulkadir Şahin ve Genel Sekreter Yardımcısı Metin Sert’ten, borsanın başarılı uygulamaları, veri tabanı yazılımı ve dijital arşiv sistemi hakkında ayrıntılı bilgi aldı.Başkan Vekili Ramazan Çakan, ziyarette edindikleri tecrübelerle Bingöl TSO’nun hizmet kalitesini daha da ileri taşımayı hedeflediklerini belirterek, “Bu ziyaret, üyelerimizin beklentilerine en iyi şekilde cevap verebilmek adına yürüttüğümüz kalite ve akreditasyon çalışmalarımız için oldukça önemli bir adım oldu. Kızıltepe Ticaret Borsası’nın dijital arşivleme ve veri tabanı yönetiminde izlediği başarılı süreçleri inceleyerek, bu alandaki yenilikleri Bingöl TSO’ya kazandırmayı amaçlıyoruz. Üyelerimize daha etkin, hızlı ve kaliteli hizmetler sunma vizyonumuz doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz bu ziyaret, bizler için kıymetli bir öğrenim süreciydi” dedi.Çakan, ayrıca bu tür kıyaslama çalışmalarının Bingöl TSO’nun büyüme ve gelişme stratejisinin önemli bir parçası olduğunu vurguladı.Genel Sekreter Muhammed Oya ise, Bingöl TSO Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay’a çalışmaları destekleyici tutumları ve vizyoner liderliği için teşekkür ederek, “Yönetim Kurulu Başkanımız Kadir Çintay’ın iş birliğine ve yeniliğe olan açık yaklaşımı sayesinde bu tür projeleri hayata geçiriyoruz. Başkanımızın liderliğinde, Bingöl TSO olarak sadece bölgesel değil, ulusal ölçekte örnek olacak bir hizmet kalitesine ulaşmayı hedefliyoruz. Başkanımızın yönlendirmeleri ve teşvikleriyle Bingöl TSO’yu daha ileriye taşıma çabamızda desteklerini her zaman yanımızda hissediyoruz” şeklinde konuştu.