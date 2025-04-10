Türkiye’nin Yerli ve Milli İlaçlarını Geliştiren Erzurumlu Prof. Dr. Hasan Türkez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyeliğine seçildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarına yapılan atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı.Sağlık Politikaları Kurulunun Görevi ne olacak?Sağlık sisteminin geliştirilmesi, önleyici hizmetlerin yaygınlaştırılması, ilaç ve tıbbi teknoloji yerelleştirmesi, bağımlılıkla mücadele gibi konularda politika üretmekle görevli olacak.Prof. Dr. Hasan Türkez Kimdir?1979 yılında Erzurum’da doğdu. 2001 yılında Atatürk Üniversitesi, Biyoloji Bölümünden mezun oldu. Aynı üniversiteden 2004 yılında yüksek lisans derecesini aldı. İlk doktorası Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü’nden Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında, ikinci doktorası Universit degli Studi "G. d’Annunzio" Chieti - Pescara (İtalya), Eczacılık Fakültesi, İlaç Teknolojisi ve Biyomoleküler Bilimler alanındadır. 2011 yılında genetik alanında Doçent ve 2016 yılında yine genetik alanında profesör unvanını aldı. Halen Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, YÖK, TÜBİTAK ve üniversiteler ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında koordinatör, kurul üyesi, komisyon üyesi, komisyon başkan yardımcısı, komite üyesi ve komisyon başkanı olarak görev yapmıştır. 2019-2020 yılları arasında TÜSEB Genel Sekreteri ve Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü Başkanı olarak görev yapmıştır. Dünya Sağlık Örgütü bünyesinde görev yapan JECFA ve JMPR isimli iki farklı komitede görüş ve önerilerine başvurulmak üzere toksikoloji ve epidemiyoloji uzmanı olarak seçilmiştir.5 farklı üniversite bünyesinde 24 senelik süre içerisinde Rektör Yardımcısı, Teknokent Yönetim Kurulu Başkanlığı, Üniversitelerarası Kurul Temsilciliği, Senatör, Rektör Danışmanı, Enstitü Müdürü, Dekan Yardımcısı, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü, Uzmanlık Derecelendirme Kurulu Üyeliği, Danışma Kurulu Üyesi, Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanlıkları görevlerini yürütmüştür.Prof. Dr. Hasan Türkez’in başlıca çalışma alanları yenilikçi ilaç tasarımı ve geliştirme, nano teknoloji temelli ilaç taşıma sistemleri, bireysel tıp, kanser biyolojisi, bor biyolojisi, genetik toksikoloji, nörodejeneratif hastalıklar ve omik teknolojileridir. Borun tıbbi ve farmakolojik kullanım potansiyelini geliştirmek üzere Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü tarafından ve Nörodejeneratif hastalıkların tedavisinde kullanılabilecek protein temelli yeni ilaç adayları geliştirmek üzere TÜBİTAK tarafından desteklenmiş ulusal projelerde yönetici olarak görev yapmıştır. Ayrıca, çeşitli ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen 40’a yakın bilimsel araştırma projesinde yönetici ve araştırmacı olarak görev yapmıştır. 25 farklı ülkeden 500’e yakın farklı araştırmacı ile disiplinler arası ortak bilimsel araştırmalar yürütmüştür.Prof. Dr. Türkez’in Web of Science kapsamında taranan nitelikli uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış 300’e yakın makalesi bulunmaktadır. Nature Metabolism, Nature Communications, Cell Reports Medicine, IScience, Bioinformatics, Briefings in Bioinformatics, Cancers ve Nucleic Acids Research gibi alanının en saygın bilimsel dergilerinde yayımlanmış çalışmaları bulunmaktadır. Bu çalışmalarına 8000’den fazla atıf yapılmıştır. Diğer uluslararası dergilerde yayımlanmış 40 adet ve ulusal dergilerde yayımlanmış 20 adet makalesi mevcuttur. Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş 200’ün üzerinde bildirisi bulunmaktadır. Ulusal kitap ve uluslararası kitap bölümü yazarlıkları vardır. Ulusal ve uluslararası bilimsel ödülleri bulunmaktadır. Çok sayıda bilimsel toplantı kapsamında bilim kurulu üyesi, düzenleme kurulu üyesi, teknik komite üyeliği, organizasyon başkanlığı, oturum yöneticiliği ve davetli konuşmacı olarak yer almıştır. 10’un üzerinde saygın uluslararası bilimsel dergilerde editörlük yapmaktadır. Alzheimer hastalığı tedavisinde kullanılabilecek yeni ilaç adayları ile beyin hastalıklarının tanısında mikrosensör temelli tıbbi cihaz geliştirmeye yönelik ulusal ve uluslararası patentleri bulunmaktadır. İngilizce bilmektedir. Evli ve 2 çocuk sahibidir.