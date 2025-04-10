3 maçta 9 puana takip olduklarını dile getiren 23 Elazığ FK Teknik Sorumlusu Ümit Tütünci, "Bu takımın ligde kalması önemli. Ahmet olmuş, ben olmuşum hiç önemli değil" dedi.23 Elazığ FK Teknik Sorumlusu Ümit Tütünci son 3 haftasına girilen 3. Lig maçları hakkında açıklamalarda bulunarak camiaya birlik olunması çağrısında bulundu. Sezon başından bu yana hiç bir şeyin kendileri için kolay olmadığını kaydeden Tütünci, "Sezon başından bu yana 2 ayrı takım oldu. İlk yarıdaki kadrodan 9-10 oyuncu kemik kadrodaydı gittiler. Zaman içinde yeni bir kadro kurduk. Bir süreç gerekiyordu. Bu süreçte kötü sonuçlarımız oldu. Ama geçmiş geçmişte kaldı, önümüzdeki 3 maça bakacağız. 3 maçta 9 puana talibiz. Daha önce de talip olmamıza rağmen şanssızlıklarımız oldu. Ben bu kadar çekilen çilenin ardından sonunun güzel olacağına inanıyoruz. 23 Elazığ FK amblemini bu zamana kadar taşıdık. Biz başkanımızla birlikte çok büyük zorluklar yaşadık. Gelinen süreçte kırgınlıkları ve küslükleri bir kenara bırakmalıyız diye düşünüyorum. Bu takımın ligde kalması önemli. Ahmet olmuş, ben olmuşum hiç önemli değil. Benim yerimde başka biri olsa çoktan bırakıp gitmişti" diye konuştu.