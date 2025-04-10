AK Parti eski Ağrı Milletvekili ve iş insanı Cemal Kaya, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2. Ligi’nde sezonu başarıyla tamamlayarak 1. Lig’e yükselme Play-Off mücadelesine katılmaya hak kazanan Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı’na anlamlı bir destekte bulundu.AK Parti eski Ağrı Milletvekili ve iş insanı Cemal Kaya, Ağrı temsilcisinin Ankara’da oynayacağı kritik Play-Off karşılaşması öncesinde, takımı kendisine ait otelde 3 gün boyunca ücretsiz olarak misafir edecek. Takımın konaklama ve yemek ihtiyaçlarını karşılayacağını belirten Kaya, bu desteğiyle kadın futboluna verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu.13 Nisan Pazar günü Ankara temsilcisi Yakacık Genç Erlerbirliği Spor Kadın Futbol Takımı ile karşılaşacak olan Ağrı ekibine verilen bu destek, sporcuların moral ve motivasyonunu artırırken, kulüp yönetimi tarafından da memnuniyetle karşılandı.Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Alp, yaptığı açıklamada Cemal Kaya’ya teşekkür ederek, "Sayın Cemal Kaya, her zaman olduğu gibi bu zor süreçte de memleketinin gençlerine ve spora sahip çıkmıştır. Kadın futbol takımımızın Ankara’daki maç öncesinde konaklama ve yemek ihtiyacını karşılayarak bizlere büyük bir destek vermiştir. Bu anlamlı ve duyarlı yaklaşımından dolayı kendisine şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.Kadın futbolunun gelişmesi için verilen bu tür desteklerin çok kıymetli olduğunu vurgulayan Alp, "Cemal Kaya’nın bu örnek davranışı, kadın futbolcularımıza moral ve motivasyon kaynağı olmuştur. Kadın sporcularımıza verilen bu değer, gelecekte daha büyük başarıların önünü açacaktır." ifadelerini kullandı.