Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Kadın ve Genç Girişimcileri Destekleme Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (BEKGEM), anlamlı bir etkinliğe imza attı.Bitlis Eren Üniversitesi Yahya Eren Konukevinde gerçekleştirilen kahvaltı etkinliği, Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocukları ağırladı. Çocukların moral ve motivasyonlarını artırmayı hedefleyen etkinlikte, sıcak bir kahvaltı ortamında bir araya gelindi. Organizasyon boyunca çocuklarla yakından ilgilenen protokol üyeleri, onlarla sohbet ederek keyifli vakit geçirdi. Kahvaltı etkinliği, çocukların yüzlerinde gülümseme ve mutluluk oluştururken aynı zamanda BEKGEM’in topluma fayda odaklı çalışmalarına bir yenisini ekledi. Kahvaltı sonrası ise çocuklar, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Laboratuvarı’na götürülerek Kelebek Laboratuvarı’nı gezdi. Burada Doç. Dr. Kesran Akın tarafından kurutulmuş böcek ve kelebekler hakkında bilgi alan çocuklar, ilginç ve öğretici bir deneyim yaşadı. Programın sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verilirken, bu anlamlı buluşma katılımcılar tarafından takdirle karşılandı. BEKGEM yetkilileri, bu tür etkinliklerin devam edeceğini ve toplumun farklı kesimleriyle gönül köprüleri kurmaya devam edeceklerini belirtti.