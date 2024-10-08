Elazığ’da El-Aksa Platformu tarafından İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla “Aksa Tufanı Diriliş Mitingi” düzenlendi.İsrail’in son 365 günde Gazze’ye yönelik saldırılarında 41 bin 909 Filistinli yaşamını kaybederken, 97 bin 303 kişi yaralandı. Elazığ’da El-Aksa Platformu tarafından İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının 1. yılını doldurması nedeniyle “Aksa Tufanı Diriliş Mitingi” düzenlendi. Yüzlerce vatandaşın katılımı ile 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilen mitingde ilk olarak ezgi ve marşları ile Grup Özlem Ajans sahne aldı. Ardından bir konuşma yapan Hamas yetkilisi Dr. Vail Farac, Gazze’deki mücahitlerin direnişinin Filistin özgürlüğüne kavuşana kadar durmayacağını belirterek, “Bugün 7 Ekim’deki Aksa Tufanı’nın yıl dönümü. Aksa Tufanı Filistin özgür oluncaya kadar durmayacaktır. Aksa Tufanı Allah’ın taktiri ile başladı, insanların müdahalesi ile olmadı. Tıpkı Bedir Savaşı gibi. Oradaki Müslümanlar kafileye saldırmak için yola çıktılar ama Allah başka bir şey diledi. Aksa Tufanı, Filistin direnişinde yeni bir merhaledir. Kabul ediyoruz acımız var ama Aksa Tufanı yeni bir aşama oldu bizim için. Gazze’deki mücahitlerin direnişi Allah’ın ayetlerinden bir ayettir” dedi.