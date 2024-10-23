Battalgazi Belediyesi, Tevfik Memnune Gültekin İlkokulu’nda düzenlediği çocuk şenliği ile öğrencileri eğlence ve spor dolu etkinliklerle buluşturdu.Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün organize ettiği çocuk şenliği, Tevfik Memnune Gültekin İlkokulu bahçesinde öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Çocuklar, gün boyu süren çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçirdi. Şenliğin programında badminton, matrak, koşu parkuru, yüz boyama, mini golf, dart ve müzikli eğlence gibi aktiviteler yer aldı. Öğrenciler, gün boyunca arkadaşlarıyla bu etkinliklere katılarak doyasıya eğlendi.’’Çocuklarımızın gelişimi için bu tür etkinlikler çok önemli’’Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yusuf Büyük, şenlik hakkında yaptığı açıklamada, “Çocuklarımızın sosyal ve fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlayan bu şenlikleri düzenlemekten mutluluk duyuyoruz. Çocukların enerjilerini atabilecekleri, eğlenirken öğrenebilecekleri bu tür etkinlikler, onların okul hayatına da olumlu yansıyor. Her bir çocuğun yüzündeki gülümsemeyi görmek bizler için en büyük ödüldür.” dedi. Büyük, şenliklerin ilçedeki diğer okullarda da devam edeceğini sözlerine ekledi.Etkinliklerden memnun kalan öğrencilerden Esmanur İz, “Bugün burada çok eğlendik. Yüz boyama yapıldı, koşu yarışına katıldık. Arkadaşlarımla badminton oynadık ve matrak öğrendik. Çok güzel bir gün oldu, umarım tekrar yapılır.” şeklinde konuştu. Bir diğer öğrenci, Özkan Tetik ise, “Bu şenlik sayesinde birçok oyun öğrendim. En çok mini golf ve dart oynamayı sevdim. Böyle etkinlikler okulumuzda sık sık yapılsa çok güzel olur" diye konuştu.