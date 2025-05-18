Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen liseler arası "Şampiyon Kim?" bilgi yarışması, kıyasıya rekabetin yaşandığı final etabıyla sona erdi. Yarışmada Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi birinci olurken, dereceye giren okullara toplamda 27 bin TL ödül verildi.Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ve Malatya genelindeki liselerin yoğun ilgi gösterdiği "Şampiyon Kim?" bilgi yarışması, büyük finalle tamamlandı. Öğrencilerin akademik gelişimini desteklemek ve bilgiyle rekabeti teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmanın finali, Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.Final programına Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Feridun Dilsiz, okul idarecileri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Yarışmanın final etabında sahneye çıkan öğrenciler; tarih, coğrafya, matematik, edebiyat, din kültürü ve güncel bilgiler gibi geniş bir yelpazede hazırlanan sorulara cevap vererek bilgi birikimlerini sergiledi.Yarışma sonunda Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi birinci olurken, aynı okuldan yarışmaya katılan ikinci takım üçüncü oldu. Erman Ilıcak Fen Lisesi ise yarışmayı ikinci olarak tamamladı. Dereceye giren takımlara Battalgazi Belediyesi tarafından 12 bin, 9 bin ve 6 bin TL olmak üzere toplamda 27 bin TL para ödülü takdim edildi.Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın’ın gençliğe ve eğitime verdiği önem doğrultusunda hayata geçirilen "Şampiyon Kim?" bilgi yarışması, öğrencilerin hem bilgi düzeylerini hem de özgüvenlerini geliştirmeyi hedefledi. Yarışmanın koordinasyonunu yürüten Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Feridun Dilsiz, her öğrencinin bu yarışmadan kazançla ayrıldığını belirterek, "Bu süreçte öğrencilerimiz sadece bilgiyle değil, ekip ruhu, özgüven, saygı ve sosyal sorumluluk gibi temel değerlerle de tanıştı. Battalgazi Belediyesi olarak Bayram Başkanımızın talimatları ile eğitim alanındaki desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz" diye konuştu.