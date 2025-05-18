Erzurum’un Yakutiye ilçesindeki Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu’nda (GAMPO), idareciler, öğretmenler ve velilerin iş birliğiyle, okulun ihtiyaçlarını karşılamak ve kütüphanesini daha da geliştirmek için 2. Geleneksel Bahar Şenlikleri Hayır Çarşısı düzenlendi.Katılımın yoğun olduğu hayır çarşısında, veliler okulun yararı için hazırladıkları ikramlıkları satışa sundu. Öğrenciler ise etkinlikte hem eğlendi hem de Hayır Çarşısı katkıda bulundu.Okulun Müdürü Fırat Güneş, hayır çarşısının amacını şu sözlerle aktardı; " Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu (GAMPO) olarak amacımız; yaptığımız hayır çarşısından elde edeceğimiz gelirle hem okulumuzun ihtiyaçlarını gidermek hem de kütüphanemizi daha da geliştirmek. Kütüphane önceki yıllarda kurulmuş, dışarıdan finansman sağlanmış. O zamanlar kitap çokmuş ama pandemi döneminde kitaplar çocuklara dağıtılmış sonra geri alınamamış. O yüzden şimdi kütüphanemiz var ama kitabımız yok ve masa ve sandalyeler de atıl durumda. Kütüphanemizin yaklaşık 300-400 bin TL masrafı var.""Ailelere de kitap bilincini kazandırmak gerekiyor"Temel amaçlarının öncelikle kütüphaneyi onarmak olduğunu aktaran Güneş, "Kütüphanede yeni bir konsept oluşturmak istiyoruz. Z kütüphane dediğimiz tarzda, çocukların gruplar halinde oturduğu, rafından kitabını alıp okuduğu, öğretmenlerimizin de ders yapacağı bir ortam oluşturmayı arzu ediyoruz. Okulumuzda haftada bir saat okumak saati uyguluyoruz. Fakat şu anda çocuklarımızın evinde kitap yok. Ailelerimize de o bilinci kazandırmamız gerekiyor. Elimizde envanterimiz geniş olursa hem çocukları okuma noktasında yönlendiririz hem de okuma yeri imkan sunarız. Okulumuz ve sınıflarımız kalabalık o yüzden çocuklar sınıf ortamında, teneffüste kitap okuyamadıklarını söylüyorlar. Çocuklar bize daha sessiz, daha sakin bir ortamda kitap okumak istediklerini dile getiriyorlar. Kütüphanemiz var ama geliştirmek gerekiyor" diye konuştu.Öğrencilerine daha modern, daha teknolojik ve günün şartlarına uygun, yenilikleri takip edebilecekleri bir ortam sunmak istediklerini vurgulayan Okul Müdürü Fırat Güneş, "Buraya yaklaşık 30 öğrenci rahatlıkla sığıyor ama biz buranın konseptini değiştirelim istiyoruz. Çocuklar burada hem eğlensinler hem de kitaplarını okusunlar. Şöyle bir hayalimizde var. Biz buraya 3 boyutlu akıllı tahta da koymak istiyoruz. Çocuklar geliştirici film veya belgesel izleyebilsinler diye. Bu hayalimizi gerçekleştirebilir miyiz bilmiyoruz. Ama bunun için çaba gösteriyoruz" dedi."Gelişimin ve değişimin sonu yok"Güneş şunları söyledi; "Okulumuz bir çizgi, bir trend yakaladı. Şu anda Yıldızkent, Dadaşkent, Şükrüpaşa ve Kayakyolu semtlerinden bize öğrenci geliyor. O yüzden biz de okulumuzda bir şeyleri değiştirmek istiyoruz. Gelişimin ve değişimin sonu yok. Okulumuzun imkanlarının daha güzel olmasını istiyoruz. Masa ve sıralarımız biraz eski. Ben Bakanlığımıza yazı yazdım. Yazımda, modern çağda 21. yüzyılda bizim çocuklarımız bu masa ve sıralarda oturmamalı, tekli, çocukların da hoşuna giden renklerde, sandalyelerde oturmaları gerektiğini dile getirdim. Bütün yapacaklarımızı zamanla kısım kısım stratejik olarak planlıyoruz""Hem yardım yapıyoruz hem kaynaşıyoruz"Okulun Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Kadriye Yazıcı, etkinlikten şu şekilde bahsetti; "Bu etkinliğimizi geçen sene de yaptık. Bu sene de gayet eğlenceli geçiyor. Çocuklarla beraber okulumuza hem yardım yapıyoruz hem de çocukların eğlendiği, bir araya geldiğimiz velilerle kaynaştığımız çok hoş eğlenceli bir etkinlik yapıyoruz. Etkinlikler herkesin beğenisini kazandı. İnşallah seneye de devam edecek."Matematik Öğretmeni Ayşegül Taş ise etkinlikle ilgili olarak, "Amacımız; okul yönetimi, öğretmen arkadaşlarımız, velilerimiz ve öğrencilerimizle birlikte okulumuza katkı sağlamak ve çocuklarımızın gönüllerince eğlenebileceği bir etkinlik yapmaktı" ifadelerini kullandı.