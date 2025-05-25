Malatya’nın Battalgazi ilçesindeki kırsal mahalle muhtarları, tarımsal sulama sorunlarının çözümü amacıyla Elazığ’daki DSİ 9. Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, bölgenin önemli sulama projeleri masaya yatırılırken, ikinci aşamada Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile görüşme yapılacağı bildirildi.Battalgazi ilçesine bağlı kırsal mahallelerde yaşanan sulama sorunlarını gündeme taşımak amacıyla Elazığ’a giden muhtar heyeti, DSİ 9. Bölge Müdürü Sebahattin Şamcı ve ekibiyle bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, bölge müdür yardımcıları ve teknik uzmanlar da hazır bulundu.Muhtarlar adına açıklamalarda bulunan Mehmet Nuri Alan, yürütülen ve planlanan projeler hakkında detaylı bilgi aldıklarını belirtti.Toplantıda, Yenice Barajı inşaatının ödenek sıkıntısı olmadan devam ettiği, yalnızca kil malzeme teminine ilişkin teknik sürecin sürdüğü aktarıldı. Beypınar Barajı’nın planlama sürecinin tamamlandığı, projelendirme aşamasının sonuna gelindiği ve inşaat ihalesinin üç ay içerisinde yapılmasının planlandığı ifade edildi.Şilan Barajı projesinin ön inceleme aşamasında olduğu, 2026 yılında planlama ihalesine çıkılmasının hedeflendiği kaydedildi. Uzun süredir gündemde olan Yarımcahan GES ve pompajlı sulama projesinde ise planlama ihalesinin tamamlandığı belirtildi.Sulama altyapısının geliştirilmesi için yapılan çalışmaların önemine dikkat çeken Muhtar Mehmet Nuri Alan, "Yıllardır gündemde tuttuğumuz Yarımcahan GES projesi ihaleye çıktı. Bu, önemli bir adımdır. Topraklarımızın suyla buluşması için mücadelemiz sürecek" dedi.Muhtarlar, görüşmenin ikinci aşamasında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile yapılacak temaslarda projelerin hızlandırılmasını talep edeceklerini, bölge halkının bu projelere büyük önem verdiğini ifade etti.Battalgazi muhtarları, sulama sorunlarının çözümü için gösterdiği ilgiden dolayı DSİ 9. Bölge Müdürü Sebahattin Şamcı’ya teşekkür etti.