Battalgazi Belediyesi, Kamu Personeli Seçme Sınavı’na hazırlanan adaylara destek olmak amacıyla 1-6 Temmuz tarihleri arasında ücretsiz olarak tekrar kampı gerçekleştirecek.Battalgazi Belediyesi tarafından Malatya’da KPSS’ye hazırlanan adaylara destek olmak amacıyla genel yetenek, genel kültür ve eğitim bilimleri alanlarında ara tekrar kampı düzenlenecek. Ücretsiz olarak düzenlenecek olan tekrar kampı 1-6 Temmuz tarihleri arasında Battalgazi Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenecek. KPSS’ye hazırlık sürecinde olan adayların eksikliklerini gidermeleri, bilgi ve becerilerini artırmaları için bir fırsat sunacak tekrar kampında, uzman eğitmenler eşliğinde ders çalışma teknikleri, konu anlatımları ve birebir destek imkanıyla adaylar sınava en iyi şekilde hazırlanmış olacak. Ortaöğretim, önlisans ve lisans KPSS için yapılacak tekrar derslerine katılım sağlamak ve bilgi almak isteyenler 05079230606 numaralı telefondan iletişime geçebilecek.Adayların hayalini kurduğu mesleği yapabilmesi için destek olmak istediklerini ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, “Biz ilçemizde hayatın her alanında hizmetler yapıyoruz. Gençlerimizi sınav süreçlerinde hiçbir zaman yalnız bırakmadık. KPSS öncesinde de adayların varsa eksiklikleri giderebilmesi ve sınavda başarılı olabilmesi için tekrar dersleri planladık. Tekrar derslerinin adaylara ciddi manada destek olacağını düşünüyorum. Adaylarımız tekrar kampıyla hem eksikliklerini giderebilecekler hem de sınav stresinin önüne geçecek bazı önemli konular hakkında bilgiler alacaklar. Alanında uzman eğitmenler sınav stratejileri, test teknikleri ve konu anlatımları gibi birçok faydalı bilgiyi sunacaklar. Bizlere paydaş olan kurs merkezlerimize de teşekkürlerimi sunuyor, tüm adayları bu tekrar kampımıza davet ediyorum” şeklinde konuştu.