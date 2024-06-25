Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, 3 bin 500 rakımdaki ana şebekeden gelen hatta oluşan arızaları giderdi.Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Berçelan Yaylasındaki 400’lük isale hattı şebekesi toprak kaymasından dolay arızalandı. Bunun üzerine belediye ekipleri hemen harekete geçti. Yapılan iki günlük çalışma sonucunda vatandaşlar mağdur edilmeden kent merkezine yeniden su akışı sağlandı.Ekipler, ayrıca Biçer ve Pehlivan mahallelerinde içme suyu tahliyesi vanası arızasını da giderdi. Yapılan çalışmalar ve karların erimesi ile birlikte depolarda çamurlu su akması nedeniyle ekipler şehrin su ihtiyacını karşılayan depoları yıkamadan geçirdi.Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü yetkililer, şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayan ana şebekede meydana gelen arızaları giderdiklerini ve içme suyu depolarını ise yıkamadan geçirdiklerini ifade ettiler.