Ardahan’ın Damal ilçesinde Mustafa Kemal Mahallesi Karadağ sırtlarında her yıl 15 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında ortaya çıkan Atatürk silueti, bu yıl da görülmeye başlandı.Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt, Atatürk’ün İzinde ve Gölgesinde 25. Damal Festivali’nin 29-30 Haziran tarihlerinde yapılacağını söyledi.Damal ilçesinde 1995’ten beri her yıl temmuz ayı içinde ’Atatürk’ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri’ düzenlendiğini hatırlatan Belediye Başkanı Çamlıyurt, “Amacımız, Atatürk’ü dünyaya tanıtmak. Ve Siluetin tanıtımını yaparak bölgeye yerli ve yabancı turistleri çekmek. Bu yıl almış olduğumuz kararla festivalin tarihi değişti. Damal halkı olarak gururla ve onurla 25. kez gerçekleştireceğimiz geleneksel Damal Festivali’nde, bu yıl bir ilke imza atacağız. Atatürk Seyir Alanı’nda düzenleyeceğimiz anma programıyla, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü yâd edecek ve Damal’ımıza yakışır bir birlik ve beraberlik ruhu sergileyeceğiz. Bu anlamlı etkinliğe katılarak sesimize ses, gücümüze güç katmanızı diliyorum. Birlikte, bu topraklarda yaşanan coşkuyu, heyecanı ve sevgiyi paylaşacak, Damal’ımızın eşsiz güzelliklerini ve kültürel zenginliklerini hep birlikte yaşatacağız. Sizleri Damal’da yaşatacağımız bu büyük coşkuya ortak olmaya davet ediyorum’’ dedi.