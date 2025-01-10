Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, yayınladığı yazılı mesajla 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.Halkın haber alma özgürlüğü noktasında önemli görev üstlendiğinin altını çizen Başkan Uçar mesajında şunları söyledi; “Gece gündüz demeden her türlü zorlu şartlara rağmen halkın haber alma özgürlüğünü sağlayan ve kamuoyu desteğinden gücünü alarak, haber yapan tüm gazeteci kardeşlerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten duygularımızla kutluyoruz.Halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir kamu görevini yerine getiren basın mensuplarımızın gündemdeki gelişmeler konusunda halkımızı bilgilendirerek, özveriyle yerine getirdikleri görevlerini, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı duyarlılıkla devam ettirerek, ülkemizle birlikte şehrimizin de kalkınmasına destek olacaklarına inancımız tamdır.İlkeli ve objektif görev anlayışıyla, kamuoyunu bilgilendirmek gibi önemli bir sorumluluğu yerine getiren değerli basın mensuplarımızın ve çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, bu mesleğe yıllarını vermiş, bugün aramızda olmayan ahirete irtihal etmiş basın mensuplarımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyoruz. Gece gündüz demeden mesai yapan tüm gazetecilerimize ve ailelerine bu anlamlı günde bir kez daha saygı ve muhabbetlerimizi sunuyor, yayın hayatlarında başarılar diliyoruz.”