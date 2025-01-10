Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Otomotiv Meslek Grubu Komite Başkanı Danyal Yıldız, Van’da son verilere göre 88 bin 466 aracın olduğunu söyledi.Van TSO Otomotiv Meslek Grubu Komite Başkanı Danyal Yıldız, Van’ın; tarihi, nüfusu ve yüz ölçümü itibariyle önemli şehirlerin başında geldiğini belirterek, ancak buna karşı ihtiyaçlarına cevap veremeyecek nitelikte olduğunu söyledi. Van’ın, 1.2 milyon nüfusu itibariyle 19, yüzölçümü itibariyle 6’ncı büyük kent olduğunu ifade eden Yıldız, “Van; tarihi eski zamanlara dayansa da şehir yerleşkesi nispeten genç olan bir kenttir. Van Kalesi kenarındaki eski Van şehrinin Rus işgali sırasında yakılmasından sonra mevcut yerleşim yerine kurulan yeni Van kenti, maalesef ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte bir ulaşım ağına sahip değildir. 1930’larda Cumhuriyet ve İskele caddelerinin açılması sonrası, 1960’larda açılan Maraş Caddesi ile İpekyolu Bulvarı; 1974 Kale Yolu Caddesi ve 1986 yılında açılan 2 Nisan Caddesi ile ana hatlarına kavuşmuştur. 2011 Van depremi ile yeniden inşa edilecek yeni bir kent fırsatını da değerlendiremeyen kentimiz; Gölbaşı, Suvaroğlu ve Şabaniye caddelerine zaruriyetten kavuşmuştur. İyi niyetlerle yapılan Hatuniye Caddesi ile Sahil Yolu projesinin hayata geçirilmesi, çok önemli olmasına rağmen mevcut trafik yoğunluğunu azaltmak ve kanalize etmek noktasında şu an için kent trafiğine katkı sağlamaktan uzak kalmıştır” dedi."Van’da trafikte kullanılan 150-200 bin araç bulunmaktadır"1970-1980’li yılların nüfus, trafik ve trafik araçlarının kapasitesine göre tasarlanmış ve kullanıma açılmış olan yolların kapasitesinin günümüzdeki insan ve trafiğin yoğunluğuna cevap veremediğini vurgulayan Yıldız, “Dönemin şartlarına uygun yapılan yolların mevcut trafiğin yükünü kaldırması beklenemez. 2024 yılı TÜİK verilerine göre Van ilinin trafiğe kayıtlı araç sayısı yaklaşık 88 bin 466 olup, ancak plaka kaydına göre açıklanan veriler hatalıdır. Çünkü illimizde hem güvenli seyahat hem de zorunlu sigorta fiyatlarının değişkenlik göstermesi gibi gerekçelerle, ilimizde yer alan ve plaka kodu 65 olmayan araç kayıtları, plaka kodu 65 olan araçların en az iki katıdır. Tahminlerimize göre Van ilinde mukim ve trafikte kullanılan 150-200 bin araç bulunmaktadır. Mevcut şartlara cevap veremeyen ulaşım ağının bu bilgiler göz önünde bulundurularak yeniden planlanması ve buna uygun çözüm getirilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı."Hafif raylı sistem trafik ve ulaşım problemlerinin çözümü noktasında önemli katkı sağlayacaktır"1909 yılında Sultan II. Abdülhamid döneminde fizibilitesi yapılmış, ancak defalarca gündeme gelmesine rağmen bir türlü hayata geçirilemeyen, adeta bir hayalden ibaret olan hafif raylı sistemin hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizen Yıldız, “Hafif raylı sistem faaliyete geçtiğinde trafik ve ulaşım problemlerinin çözümü noktasında çok önemli bir katkı sağlayacaktır. Bunun yanında Van YYÜ ile Edremit Su Sporları Merkezi arasında yapılacak deniz otobüsü seferleri ile ulaşıma katkı sağlanabilir, kent trafiği rahatlatılabilir. Yine şehrin bazı cadde ve sokakları yayalaştırılarak, araç trafiğine kapatılmalıdır. Yeni bat-çıklar yapılarak hızlı transfere imkan sağlanmalıdır. 2 Nisan, İskele ve Cumhuriyet caddelerine paralel yeni ana arterler açılmalıdır. Toplu taşıma teşvik edilmeli, toplu taşıma araçlarının kapasitesi arttırılmalıdır. Duraklara riayet edilmeli, trafiğin tıkanıklığına sebep olan kaldırım işgali ve hatalı park davranışları kontrol altına alınmalıdır. Çevre yolunun bir an evvel faaliyete geçirilmesi gerekmektedir. Yine odamızın yazışmaları ile gündeme getirdiğimiz Van YYÜ ile Edremit Karayolları Kampüsü arasındaki 33 kilometrelik bölümde yeşil dalga sisteminin aktif edilmesi gerekmektedir. Şehir merkezinde yer alan kamu binaları, planlı bir belediyecilik ve kentleşme yöntemi ile daha açık ve bakir alanlara çıkarılmalıdır” diye konuştu.