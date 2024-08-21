Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Battalgazi Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Malatya Orman Ürünleri ve Mobilya Tesisleri A.Ş. (MORMAŞ) fabrikasını ziyaret ederek üretim süreçleri hakkında bilgi aldı.Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, ilçenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlayan projeleri yerinde incelemeye devam ediyor. Bu kapsamda, Battalgazi Belediye’sine bağlı Malatya Orman Ürünleri ve Mobilya Tesisleri A.Ş. (MORMAŞ) fabrikasını ziyaret eden Başkan Taşkın, fabrikanın üretim kapasitesi ve sunduğu hizmetler hakkında detaylı bilgiler aldı.‘’MORMAŞ bölgeye hizmet verecek’’Başkan Taşkın, ziyareti sırasında fabrikanın kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerle Malatyalı vatandaşlara hizmet verdiğini belirterek, "Bugün belediyemize ait MORMAŞ Mobilya Fabrikası’nı ziyaret ettik ve üretim tesislerini birlikte gezdik. MORMAŞ, 1974 yılında kurulmuş olup Doğu Anadolu ve Malatya’nın gözbebeği olan bir müessesedir. Sermayesinin %97’si belediyemize aittir. Bu fabrikamızda ofis mobilyaları, ev mobilyaları, inşaatta kullanılan kapı, pencere ve parklarda kullanılan banklar gibi şehrin inşasında akla gelebilecek bütün mobilyalar üretilmektedir. Hem ofislerine mobilya alacak hemşehrilerimiz hem de evlerine mobilya alacak olanlar gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilirler. Malatya’nın yeniden inşasında şehrin mobilya ihtiyacını MORMAŞ karşılayacaktır. MORMAŞ’ı daha da büyüterek sadece Malatya’da değil, tüm bölgede iş yapacak bir seviyeye getireceğiz. Biz, Malatya’nın ve Battalgazi’nin hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Malatyalı hemşehrilerimizi, Eski Malatya girişi, Ali Baba Mezarlığı yanında bulunan üretim fabrikamız ve ürünlerin sergilendiği teşhir mağazamızı ziyaret etmeye davet ediyorum. Bu ziyaretler, hem fabrikamızın işleyişini görmek hem de kaliteli ürünlerimizi yerinde incelemek için büyük fırsat olacaktır.’’ ifadelerini kullandı.