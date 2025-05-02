Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, 4. Tarım ve Orman Şurası’nda kayısı üreticilerinin yaşadığı sorunları 40 başlık altında dile getirdiklerini açıkladı. Başkan Özcan, 12 Nisan’da yaşanan zirai don nedeniyle Malatya’nın kayısı üretiminde son 150 yılın en büyük afetini yaşadığını belirtti.Malatya Ticaret Borsası’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Özcan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın öncülüğünde başlatılan 4. Tarım ve Orman Şurası’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye genelinde 1.597 kişinin katılımıyla yürütülen şura çalışmalarında, 16 başlık altında 16 ayrı komisyon oluşturulduğunu ifade etti.Şura kapsamında tarımsal pazarlama ve finansman komisyonlarında görev aldıklarını belirten Özcan, Malatya’nın en önemli tarımsal ürünü olan kayısıda yaşanan pazarlama ve finansman sorunlarını detaylı biçimde gündeme taşıdıklarını söyledi.12 Nisan’da yaşanan zirai donun, sadece Malatya’yı değil 30’un üzerinde ili etkileyen bölgesel bir kriz olduğunu vurgulayan Özcan, "Ürünümüzün yüzde yüzünü kaybettik. Bu, son 150 yılın en büyük kaybıdır. Zirai donun piyasaya etkisi çok sert oldu. Çünkü bir yıllık üretimin tamamı zarar gördü" dedi.Henüz Tarım İl Müdürlüklerinin sahadaki hasar tespit çalışmalarının tamamlanmadığını söyleyen Özcan, raporların önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılmasını beklediklerini ifade etti. Özcan, 14 Mayıs Çiftçiler Bayramı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuyla ilgili bir açıklama yapmasının da muhtemel olduğunu kaydetti.Malatya’dan yıllık ortalama 90 bin ton kuru kayısı ihracatı yapıldığını hatırlatan Özcan, mevcut stokların bu ihtiyacı karşılamaya yetmeyeceğini belirtti. Fiyatlardaki artışa da dikkat çeken Özcan, "Bu bir tarım ürünü, bu nedenle fiyatlar üzerinde hassas olunmalı. Üretici bu dönemde dikkatli davranmalı ve kriz iyi yönetilmeli" diye konuştu.Krizin doğru yönetilmesi halinde yeni fırsatların doğabileceğini belirten Başkan Özcan, 2026 yılında iklim şartlarının elverişli olması durumunda Malatya’nın uluslararası pazarlardaki kaybını telafi edebileceğini de sözlerine ekledi.