Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, "Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız ve tüm siyasi temsilciler süreci yakından takip ediyor. Çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.Malatya’da etkili olan zirai donun ardından Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bir dizi temaslarda bulunmak üzere kente geldi. Bayraktar, Yeşilyurt Belediyesi Gedik Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıda oda başkanları ve kurum temsilcileriyle bir araya geldi.Toplantının açılışında konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, don olayının ardından hızlı bir koordinasyon süreci yürütüldüğünü belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanımızın Cumhurbaşkanımıza konuyu iletmesi, milletvekillerimizin Tarım ve Orman Bakanımızla görüşmesi ve İl Başkanımızın yaptığı temaslar neticesinde Bakanımız ilimize gelerek sahada incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanımız, Bakanımız ve tüm siyasi temsilcilerimizin bu süreci yakından takip ettiklerine inanıyoruz. Çiftçimizin zararının karşılanması noktasında gereken adımlar atılacaktır" şeklinde konuştu.Göreve geldikleri 31 Mart 2024 tarihinden bu yana tarımsal destekleri artırarak sürdürdüklerini ifade eden Geçit, "2024’te kendi AR-GE sahamızda yetiştirdiğimiz 40 ton arpayı depremden etkilenen çiftçilerimize dağıttık. 2025’te 44 bin meyve fidanı dağıtımı gerçekleştirdik. Nisan ayında ise 250 bin fideyi üreticilerimizle buluşturacağız. Ayrıca kaba yem fabrikamızın ekipmanlarını satın aldık, bu yıl faaliyete geçireceğiz" ifadelerini kullandı.AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de toplantıda yaptığı konuşmada, don nedeniyle kayısıda yüzde 100 oranında zarar meydana geldiğini belirtti. Tüfenkci, "Malatya’nın en önemli ekonomik değeri olan kayısı tamamen yandı. Çiftçimizin yanında olmak, üretimin devamını sağlamak adına gerekli tüm adımlar atılacaktır. Bakanımız sürecin başından beri sahada. Cumhurbaşkanımız da gerekli talimatları verdi" dedi.TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ise Malatya’nın dünya kayısı üretimindeki stratejik önemine dikkat çekti. Bayraktar, "Dünya kayısı ihracatının yüzde 80’ini, üretiminin ise yüzde 74’ünü karşılayan bu bölgede ciddi bir afet yaşandı. Hasarın yüzde yüze yaklaştığını görüyoruz. Bakanlığın destek çalışmaları sürüyor, çiftçimizden gelen yeni talepleri de ilgili makamlara ileteceğiz. Amacımız, üreticimizin tarlasında kalmasını ve üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak" diye konuştu.