Başkan Dumandağ, 2024 yılı boyunca elde edilen başarıların, 2025 yılında da sürdürülebilir büyüme ve gelişim için güçlü bir temel oluşturduğunu belirterek, "Yeni yılın hem ticaret hayatımızda hem de kişisel yaşamlarımızda başarılar, barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Birlik ve beraberlik içinde, daha büyük projelere imza atarak, şehrimizi ve ülkemizi daha güçlü bir noktaya taşıyacağız" ifadelerine yer verdi.

Başkan Dumandağ, Elazığ Ticaret Borsası'nın, 2025 yılında da üyelerine en iyi hizmeti sunmayı, işbirliklerini güçlendirmeyi ve şehrin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamayı sürdüreceğini vurguladı."2025 yılı, hepimiz için yeni fırsatlar, başarılar ve umutlar getirsin. Hep birlikte daha güzel yarınlar inşa edelim." diyerek, tüm camiamıza yeni yıl dileklerini iletti.