SADECE BİR KAMPANYA DEĞİL, TOPLUMSAL BİR ÇAĞRI

Deva Partisi Elazığ İl Başkanı Fethi Ahmet Biçer, 21 Haziran Cumartesi günü Malatya’da gerçekleştirilen saha çalışmasına katılan heyette yer aldı. Biçer'e; İl Sekreteri İrfan Tunç, Teşkilat İşleri Başkanı Talet Dilek, Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Açıkoğlu, Sami Akipek ve Merkez İlçe Başkanı Hamza Gür eşlik etti.

Başkan Biçer, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:“Bugün burada sadece bir saha çalışması değil, büyük bir toplumsal vicdan çağrısı gerçekleştirdik. Gençliğimizi tehdit eden uyuşturucu belasından kurtarmak için ‘Hesap Vakti’ diyoruz. Çünkü bu mesele artık yalnızca bireysel değil, toplumsal bir felaket boyutuna ulaşmıştır.”

“EVLATLARIMIZIN YANINDAYIZ, TORBACI DÜZENİN KARŞISINDAYIZ”

Uyuşturucunun artık ilkokul seviyesindeki çocuklara kadar indiğini, ailelerin çaresizlik içinde olduğunu belirten Başkan Biçer, sözlerine şöyle devam etti:“Evlatlarımız göz göre göre kaybolurken biz susamayız. Torbacı düzenine, cezasızlığa, sistemin sessizliğine karşı sesimizi yükseltiyoruz. Gençlerimizi sokakların karanlığına terk etmeyeceğiz.”

DEVA PARTİSİ SORUMLULUK ÜSTLENİYOR

Fethi Ahmet Biçer, konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı:“Deva Partisi olarak biz, bu mücadelede elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz. Yeni Yol Grubu ile birlikte yürüttüğümüz bu kampanya, Türkiye’nin her köşesinde yankılanacak. Çocuklarımız için, geleceğimiz için susmayacağız. Çünkü artık hesap vakti.”indi.