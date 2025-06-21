Her hafta düzenli olarak farklı mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelen parti teşkilatı, bu haftaki Cuma programını Hicret Mahallesi’nde gerçekleştirdi. İl Başkanı Av. Erhun Karakuş’un öncülüğünde yapılan saha çalışmasına il ve merkez ilçe yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Ziyaret kapsamında esnaf ve mahalle sakinleri tek tek ziyaret edildi, vatandaşların şikâyet ve talepleri dinlendi. Mahalle halkının en çok şikâyet ettiği konuların başında ise, yaklaşık 2 yıl önce teslim edilen TOKİ konutları yer aldı. Yeniden Refah Partisi heyeti, mahalle muhtarıyla birlikte konut alanında detaylı bir inceleme yaptı.

“BİNALARIN DİBİ ÇÖKMÜŞ, KALDIRIMLAR PARKUR GİBİ”

Ziyaret sonrası basına açıklamalarda bulunan İl Başkanı Av. Erhun Karakuş, TOKİ konutlarındaki durumu "içler acısı" olarak nitelendirdi. Karakuş, binaların dış çevresinde tehlike arz eden çöküntüler bulunduğunu belirtti:“Yaklaşık 2 yıldır teslim edilmiş olan bu konutların binalarının çevresinde, insanın içine rahatlıkla girebileceği büyüklükte boşluklar oluşmuş. Temel dolguları çökmüş adeta. Bu durum hem yapı güvenliği hem de çocuklar açısından ciddi bir tehlike oluşturuyor. Kaldırımlar ise bırakın konforu, bir parkuru andırıyor. Engelli, yaşlı veya çocuk arabasıyla geçmek neredeyse imkânsız.”

“LOGARLAR TIKANMIŞ, BİNALAR SU ALIYOR, ASANSÖRLER BOZULUYOR”

Mahalle sakinlerinden aldıkları bilgileri de paylaşan Karakuş, yaşanan teknik sorunlara dikkat çekti:“Site etrafina bırakılan logarlar dolu ve tıkanmış vaziyette. Kış aylarında binaların alt katları su alıyor, bu su asansörlere kadar ulaşıyor ve defalarca arıza yaşanıyor. Vatandaşlarımız bu durumu defalarca CİMER’e, Valiliğe ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne bildirmiş, ancak herhangi bir çözüm sağlanamamış.”

“BU KONUTLAR 2 YILLIK DEĞİL, ADETA 20 YILLIK GİBİ”

Karakuş, siteye ilk kez gelen bir kişinin buranın 2–2,5 yıl önce teslim edilmiş olduğuna inanamayacağını ifade ederek TOKİ konutlarının durumunu şöyle değerlendirdi:“Buraya ilk kez gelen biri, burasının 20 yıllık olduğunu düşünür. Görüntü tam bir harabe hâlinde. Sadece dış görünüm değil, altyapıdan üst yapıya kadar birçok eksiklik var. Bir ev fiyatına 3 ev fiyatına verildi daha ondan vazgeçtik bari bir ev 3 ev parası alan firmalar buradaki eksiklikleri Bu millet, sırtına yuklemesin.”

YETKİLİLERE ÇAĞRI: “MÜTEAHHİT HATALARINI GİDERMELİ, DEVLET TAKİP ETMELİ”

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Karakuş, yaşanan tüm bu eksikliklerin ve mağduriyetlerin takipçisi olacaklarını vurgulayarak yetkililere şu çağrıyı yaptı:“Elazığ Valiliği, AFAD ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne sesleniyoruz: Bu işin müteahhidi kimse, eksiklikleri vatandaşın sırtına yüklemeden gelip gidermelidir. Devlet, sadece ihale vermekle değil, işin tesliminden sonra da sürecin takipçisi olmakla yükümlüdür. Biz Yeniden Refah Partisi olarak bu süreci hem yerel hem de genel düzeyde takip edeceğiz.”

TOPLU ULAŞIM ELEŞTİRİSİ: “OTOBÜSLER 600 METRE UZAĞINDAN GEÇİYOR”

Hicret Mahallesi sakinlerinin bir diğer şikâyeti ise toplu ulaşım konusunda yaşanıyor. Mahalledeki TOKİ konutlarının içinden herhangi bir belediye otobüsünün geçmemesi, özellikle yaşlılar ve çocuklu aileler için ulaşımda büyük zorluklara neden oluyor.

“Otobüs ve minibüs hatları, TOKİ konutlarının yaklaşık 600 metre uzağından geçiyor. Bu, özellikle yaşlılar, kadınlar ve engelliler için büyük bir sıkıntı. Elazığ Belediyesi’nden beklentimiz, günlük seferlerden bazılarını TOKİ içinden geçirerek bu sorunu çözmesidir.”

“SORUNLARI YALNIZCA KONUŞMAYACAĞIZ, TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Ziyaretin yalnızca bir tespit ziyareti olmadığını ifade eden Karakuş, söz konusu eksiklikleri yazılı olarak da ilgili mercilere ileteceklerini ve süreci sürekli gündemde tutacaklarını belirtti:“Biz burada sadece konuşmaya gelmedik. Tespit ettiğimiz tüm sorunları ilgili kurumlara yazılı olarak iletecek, sonuçlarını da halkımızla paylaşacağız. Yeniden Refah Partisi olarak halkın her sorununda yanında olmaya, çözüm odaklı siyaset üretmeye devam edeceğiz.”