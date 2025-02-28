"SGK PRİMİ YATIRAN ESNAFLAR KREDİ KULLANAMADIĞI İÇİN MAĞDURİYET YAŞIYOR"

Kooperatif Başkanı ile yapılan görüşmede, esnafların en büyük sorunlarından birinin kredi kullanımında yaşanan ayrımcılık olduğu vurgulandı. Kredi almak isteyen esnaflardan Bağ-Kur primini ödemesi şartı aranırken, SGK primi yatıran esnafların kredi kefalet kooperatiflerinden kredi kullanamaması ciddi bir mağduriyet yarattı. Kooperatif yetkilileri, bu durumun esnafın finansal sıkıntılarını artırdığını dile getirdi.

"ANKARA’DA GİRİŞİMLERİMİZİ BAŞLATTIK"

DEVA Partisi Elazığ İl Başkanı Fetih Ahmet Biçer ve il yöneticileri, bu sorunu çözmek için Ankara’da temaslarda bulundu. Konuyu DEVA Partisi Ankara Milletvekili Av. İdris Şahin ile görüştüklerini belirten Başkan Biçer, şu ifadeleri kullandı:"Esnaflarımızın mağduriyetini gidermek için Ankara’da girişimlerde bulunduk. Milletvekilimiz Sayın İdris Şahin, konuyu Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Abdulkadir Akgül’e iletti. Sayın Akgül, bu konuda bir çalışma yürüttüklerini ve en geç bir ay içinde sorunun çözüme kavuşturulacağını belirtti."

"ESNAFIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Esnafın yaşadığı sorunların takipçisi olacaklarını vurgulayan Başkan Biçer, DEVA Partisi olarak her zaman halkın ve esnafın yanında olduklarını belirtti.

"Ekonomik sıkıntılarla boğuşan esnafımız için çözüm üretmek, sorunlarını dile getirmek ve çözüm süreçlerini hızlandırmak adına tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz. Bizler DEVA Partisi olarak, esnaflarımızın yanında olmaya ve onların sesi olmaya devam edeceğiz."Başkan Biçer, sorunun en kısa sürede çözülmesi için takipte kalacaklarını belirterek, esnafa her platformda destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.