Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Merkez Anadolu Lisesi ve Erzurum Merkez Anadolu Lisesi Mezunları Derneği tarafından düzenlenen Kariyer Söyleşisi programına konuk oldu. Bir müddet eğitim gördüğü okulda öğrencilerle bir araya gelen Rektör Hacımüftüoğlu, kariyer yolculuğunda edindiği tecrübeleri paylaştı.Öğrencilerin eğitim hayatları boyunca bilinçli tercihler yapmalarına katkı sağlamak ve alanlarında başarılı isimleri öğrencilerle buluşturmak amacıyla düzenlenen Kariyer Söyleşisinin bu haftaki konuğu Rektör Hacımüftüoğlu oldu. Merkez Anadolu Lisesi Müdürü Hikmet Polat, Erzurum Merkez Anadolu Lisesi Mezunları Derneği Başkanı M. Alparslan Dumlu ve dernek üyelerinin de katılımıyla gerçekleşen söyleşi, samimi bir atmosferde geçti."Kendi Hayat Hikâyenizi Yazın"Söyleşide lise yıllarından başlayarak akademik sürecine, yurt dışı deneyimlerinden bilim dünyasındaki çalışmalarına kadar geniş bir perspektifte kariyer yolculuğunu anlatan Rektör Hacımüftüoğlu, öğrencilere kararlılığın, disiplinli çalışmanın ve vizyon sahibi olmanın önemini vurguladı. "Bugün bulunduğum noktaya gelmemde, lise yıllarımda edindiğim temel değerlerin büyük katkısı oldu. Her birey kendi hayat hikâyesini yazmalı ve hedefleri doğrultusunda azimle çalışmalıdır" diyerek öğrencilere ilham kaynağı olan Rektör Hacımüftüoğlu şunları söyledi: "Bir dönem eğitim gördüğüm okulda tekrar bulunmaktan ve bu okulun bir mezunu olarak sizlerle burada olmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum. Eğitim hayatım boyunca edindiğim tecrübeleri sizlerle paylaşmak benim için çok değerli" dedi.Söyleşi, öğrencilerin merak ettikleri konularla ilgili yönelttiği soruların Rektör Hacımüftüoğlu tarafından cevaplanmasıyla devam etti. Programın sonunda, Okul Müdürü Hikmet Polat, Rektör Hacımüftüoğlu’nun lise yıllarında kayıt esnasında verdiği fotoğrafı kendisine hediye etti. Duygusal anların yaşandığı bu sürpriz karşısında memnuniyetini dile getiren Hacımüftüoğlu, okul yönetimine ve öğrencilere teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.Bu anlamlı buluşma, öğrenciler için ilham kaynağı olurken, akademik ve mesleki hedeflerine dair önemli bir yol gösterici niteliği taşıdı.