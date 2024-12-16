Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı İdris Alan, “Elazığ Belediyemiz, odamız ve Elazığ İnşaat Müteahhitleri Derneğimiz ile ortak bir proje üzerinde yoğunlaştık. Üç kurumun desteği ve katkısı ile kentsel dönüşüm hamlesinin başlamasını sağlayacak bu projemiz ile şehir merkeziyle birlikte yıkımı gerçekleştirilen tüm binalarımızın kısa süre içerisinde yeniden inşa etmeyi planlıyoruz” dedi.Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, Elazığ İnşaat Müteahhitleri Derneği (ELMÜTDER) üyeleri ile bir araya gelerek kentte yapılması planlanan kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Elazığ TSO’da gerçekleştirilen toplantıya Başkan İdris Alan, ELMÜTDER Başkanı Miraç Ayaz ve dernek üyeleri katıldı.Başkan Alan, “İlimizde yaşanan depremler sonrası özellikle ticaretin yoğun yaşandığı şehir merkezindeki binaların yeniden yapılması konusunda hem yasalardan hem de artan inşaat maliyetleri sebebiyle hak sahiplerinin maddi imkânsızlıklarından kaynaklı herhangi bir mesafe alınamadı. Bizler şehrin hem ekonomisini hem de görüntüsünü olumsuz etkileyen bu önemli ve hayati sorunun bir an önce giderilmesi adına ELMÜTDER ile bir araya gelerek soruna çözüm olacak formüller üzerinde çalıştık. Bu konuda Elazığ Belediyemiz, Ticaret ve Sanayi Odamız, ELMÜTDER ile ortak bir proje üzerinde yoğunlaştık. Üç kurumun desteği ve katkısı ile kentsel dönüşüm hamlesinin başlamasını sağlayacak bu projemiz ile şehir merkeziyle birlikte yıkımı gerçekleştirilen tüm binalarımızın kısa süre içerisinde yeniden inşa etmeyi planlıyoruz” diye konuştu.