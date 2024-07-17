Dünya çapında 72 ülkeden bin 506 üniversiteyi kapsayan ve üniversiteleri bilimsel etki, iş birliği, yayınlara açık erişim ve cinsiyet üzerinden istatistikler sağlayan, ayrıntılı bibliyometrik göstergeler üzerinden değerlendiren ve Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) tanıdığı dört üniversite değerlendirme kuruluşundan biri olan Hollanda merkezli CWTS Leiden Ranking’in 2024 yılı sıralaması yayımlandı.Üniversitelerin bilimsel performanslarına ilişkin önemli bilgilerin paylaşıldığı rapora göre Atatürk Üniversitesi; Türkiye’den listeye girme başarısı gösteren 40 üniversite arasında 10. sırada yer alırken, dünyanın önde gelen 1506 üniversite arasında 785. sırada yer alarak ilk 500 üniversite arasına girme hedefine emin adımlarla ilerlediğini bir kez daha gösterdi. Ayrıca Atatürk Üniversitesi, Avrupa Üniversiteleri arasında 247. sırada yer alarak önemli bir başarının altına imza attı.Alan bazlı taramalarda daha da başarılı bir grafik çizen Atatürk Üniversitesi; Biyomedikal ve Sağlık Bilimlerinde Dünya genelinde 613, Türkiye’de 11, Yaşam ve Yer Bilimlerinde Dünya genelinde 558, Türkiye sıralamasında 5; Fizik Bilimleri ve Mühendislik Alanında ise Dünya genelinde 700 ve Türkiye sıralamasında 6. sırada yer aldı.Rektör Çomaklı: “Yükselişimiz Devam Edecek”Atatürk Üniversitesinin Türkiye’deki yükseköğretim kurumları arasında ilk 10’da yer aldığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Alan bazlı değerlendirmelerde ise daha da üst sıralarda yer alan üniversitemizin başarı ivmesi giderek daha da yükselmekte. Araştırma Üniversitesi seçilmesiyle hem başarısı tescillenen hem de önemli bir sorumluluğu üstlenen üniversitemiz, bu doğrultuda gerçekleştirdiği yenilikçi çalışmalar ile YÖKAK tarafından tekrar akredite edildi. Proje sayısı, patent başvuruları ve akredite edilen bölüm sayısında yaşanan önemli artışlar ile Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesisin geri dönüşlerini olumlu yönde aldığımızı gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bu önemli başarı, üniversitemizin bilimsel araştırma ve eğitim kalitesini sürekli olarak artırma hedefimize ne denli sadık olduğumuzu göstermektedir. Üniversitemizin dünya sıralamasında 785. sırada yer alması, ilk 500 üniversite arasına girme hedefimize emin adımlarla ilerlediğimizin bir göstergesidir. Bu başarı, özverili ve disiplinli çalışmanın, güçlü akademik kadromuzun ve öğrencilerimizin bilimsel katkılarının bir sonucudur” diye konuştu.“Bu Başarıların Hiçbiri Tesadüf Değil”Atatürk Üniversitesinin gerek nitelikli bilim insanları gerekse donanımlı altyapısı doğrultusunda uluslararasılaşma misyonuna yönelik yürüttüğü faaliyetler ve akademik camiada elde ettiği başarılarla bilim dünyasındaki uluslararası görünürlüğünü artırdığına dikkat çeken Rektör Çomaklı şunları aktardı: “Ülkemizin adını uluslararası bilim dünyasında daha çok görme idealini paylaşıyor ve bu doğrultuda çalışmalar yürütüyoruz. Üniversite olarak en önemli hedeflerimizden biri Türkiye’nin önde gelen yükseköğretim kurumlarından biri olarak dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında yer almak. Bu hedefimizi hemen her fırsatta dile getiriyoruz ancak bunun karşılığını uluslararası ve prestijli derecelendirme kuruluşlarınca görmek, elbette ki bizler için de çok gurur verici. Tabii ki kurumumuzun bu başarıları elde etmesi tesadüf değil, köklü ve büyük ailemizin her bir ferdinin gayretli çalışmalarının ürünüdür” dedi.“Daha Nice Başarıları Birlikte Kutlayacağız”Atatürk Üniversitesinin bu önemli başarısında emeği geçen tüm üniversite mensuplarına teşekkür eden Rektör Çomaklı: “Üniversite olarak, bilimsel araştırma ve eğitimde mükemmelliği sürdürmek ve ülkemize değer katmaya devam etmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Üniversitemizin elde ettiği bu başarılar, bizlere daha büyük hedeflere ulaşma konusunda ilham vermektedir. İnanıyorum ki, birlikte daha nice başarıları kutlayacak ve üniversitemizi daha ileriye taşıyacağız” ifadeleriyle değerlendirmesini tamamladı.