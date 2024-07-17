Selin ağır hasar verdiği Erzurum’un Pasinler ilçesi Pelitli Köyü’nü ziyaret eden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, vatandaşlarla bir araya geldi.Başkan Sekmen, her türlü imkanının seferber edilerek sel felaketinin yaralarının sarılacağını belirterek, “ İlçemizde yaşanan yoğun yağış sonrası sel felaketini yakından takip ediyoruz. Afetten etkilenen vatandaşlarımızla bir araya gelerek zarar gören bölgelerimizde incelemelerde bulunduk. Yağıştan etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” dedi.